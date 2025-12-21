news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 декабря 2025 17:58

В Госдуме разрабатывают законопроект, увеличивающий лимит дарения учителям

Читайте нас в
Телеграм

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что законопроект, меняющий лимит дарения учителям в большую сторону находится в разработке. Об этом сообщают РИА Новости.

«Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке», – заявила Буцкая.

Парламентарий пояснила, что установленный лимит был создан в экономических условиях начала 2000-х годов, а в настоящее время данное требование не соответствует современным реалиям и утратило актуальность.

#госдума рф #учителя #подарки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане появятся новые глэмпинги и экоотели благодаря нацпроекту

В Татарстане появятся новые глэмпинги и экоотели благодаря нацпроекту

20 декабря 2025
Послание городу, миру и... потомкам: Президент России провел ежегодную «Прямую линию»

Послание городу, миру и... потомкам: Президент России провел ежегодную «Прямую линию»

20 декабря 2025