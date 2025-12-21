В Госдуме разрабатывают законопроект, увеличивающий лимит дарения учителям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что законопроект, меняющий лимит дарения учителям в большую сторону находится в разработке. Об этом сообщают РИА Новости.

«Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке», – заявила Буцкая.

Парламентарий пояснила, что установленный лимит был создан в экономических условиях начала 2000-х годов, а в настоящее время данное требование не соответствует современным реалиям и утратило актуальность.