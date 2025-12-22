В Госдуме разрабатывают законопроект о поддержке отцов при рождении ребенка

В Госдуме разрабатывают законопроект, направленный на поддержку отцов при рождении ребенка. Об этом заявила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сообщает РИА Новости.

«Сейчас я разрабатываю законопроект о поддержке пап при рождении ребенка. Мы знаем, что у мамы есть декрет по беременности и родам. Очень важно в первые дни и недели рождения ребенка дать возможность папе быть рядом с мамой», – подчеркнула она.

Инициатива поддерживает предложения Президента России Владимира Путина о мерах стимулирования вовлеченного отцовства. Глава государства ранее отмечал, что мужчины должны более активно участвовать в семейных заботах, принятии решений о рождении детей, уделять больше времени воспитанию, вести здоровый образ жизни и сохранять репродуктивное здоровье.