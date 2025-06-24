В Госдуме разрабатывают принципы формирования перечня разрешенных имен

В Государственной Думе продолжается работа над законопроектом, ограничивающим использование нестандартных имен при регистрации детей. Как сообщила в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сейчас ведется проработка принципов формирования перечня допустимых имен.

Инициатива направлена, в частности, на запрет присвоения девочкам мужских имен и наоборот. Ранее, в феврале, Буцкая уже сообщала о подготовке соответствующего законопроекта.

«Это из тех случаев, когда законопроект был написан быстро, а дальше началась отработка, как он может работать. И мы пока не нашли тех словарей, на которые мы сможем опираться», — пояснила Буцкая, отвечая на вопрос о текущем этапе работы.

По словам парламентария, вопрос оказался сложнее, чем казалось изначально: многие имена имеют двойственную гендерную принадлежность, зависящую от языка и культуры.

«Очень надеюсь, что вместе с комитетом ГД по культуре мы сможем все-таки найти ответ на этот вопрос. Он, правда, очень сложный: есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть такие имена, которые в одном языке мужские, а в нашем - женские. И так далее, и так далее. Но я верю, что мы этот квест тоже решим», — сказала Буцкая.

По ее словам, идея законопроекта родилась из реальной жизненной ситуации.

«Была история про родителей, которые ждали мальчика, подготовили ему имя Кирилл, родилась девочка, они все равно назвали ее Кирилл, потому что ждали мальчика. По закону - имеют право. А то, как дальше будет девочка жить с именем Кирилл. Ну, надеюсь, что Ксюша будут ее называть, но в классном журнале-то она все равно будет записана [под мужским именем]», — рассказала она.