В Госдуме рассмотрят закон об усилении охраны населения от мошенников

фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал в профильный комитет парламента инициативу, направленную на усиление охраны населения от противоправных действий мошенников, использующих цифровые средства. Об этом сообщает официальный сайт Госдумы.

Законодательная инициатива предлагает ввести обязанность для банков выявлять случаи и использовать защиту от кибератак в своих официальных приложениях. Среди других нововведений – маркировка международных звонков, ограничение количества банковских карт для одного человека, регулирование взаимодействия операторов связи и банков для пресечения мошеннических действий и прочее.

«Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке», – сказал Вячеслав Володин.