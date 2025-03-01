В Госдуме рассмотрят введение штрафов до 500 тысяч за продажу энергетиков детям

Госдума на предстоящей неделе планирует рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

«Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе», - цитирует пресс-служба ГД слова Володина.

Вред от энергетических напитков, по его словам, очевиден. Это, в том числе, повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из‑за высокого содержания в них сахара, другие осложнения.

«Наша задача – защитить здоровье детей, и Государственная Дума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями», – сказал Вячеслав Володин.

Напомним, закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, вступает в силу в России с 1 марта.