В Госдуме рассматривают возможность повышения налогов

В случае если демографическая ситуация в России не улучшится, стране, возможно, придется увеличить налоги и страховые взносы на пенсионное обеспечение, сообщает «Газета.Ru», приводя слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

По словам Бессараб, в настоящее время в России на 75 млн трудоспособных граждан приходится примерно 42,8 млн пенсионеров, что создает соотношение 1:1,7. Если это соотношение изменится до 1:1, поддерживать пенсионеров станет значительно сложнее. В настоящее время 22% зарплаты работающих россиян направляется на финансирование пенсий. Если число работающих уменьшится, государству придется искать дополнительные источники средств для обеспечения пенсионеров. Это может привести к необходимости либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать размеры пенсий, поэтому важно улучшить демографическую ситуацию.

С февраля 2025 года средняя пенсия в России составляет около 25 тыс. рублей. В этом году выплаты были увеличены почти на 1 тыс. рублей благодаря индексациям.