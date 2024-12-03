В Госдуме рассказали, за сколько минут «Орешник» долетит до Лондона

Фото: сайт партии "Родина"

Российская ракета «Орешник» способна долететь до Лондона за 15 минут. Об этом сообщил первый замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

«На Западе явно хорошо услышали и поняли послание, оформленное российским президентом в виде ракеты "Орешник", которая до Лондона долетает в какие-то 15 минут», – приводит слова парламентария РИА Новости.

Также депутат посоветовал всем государствам, которые поставляют оружие киевскому режиму, проверить подземные бункеры на предмет их функционирования.

Ранее Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по поводу нанесения ударов дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям. Российский лидер сообщил о нанесении ответного удара по военному объекту в Днепропетровской области баллистической ракетой «Орешник».