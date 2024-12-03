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В Госдуме рассказали, за сколько минут «Орешник» долетит до Лондона
Российская ракета «Орешник» способна долететь до Лондона за 15 минут. Об этом сообщил первый замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев.
«На Западе явно хорошо услышали и поняли послание, оформленное российским президентом в виде ракеты "Орешник", которая до Лондона долетает в какие-то 15 минут», – приводит слова парламентария РИА Новости.
Также депутат посоветовал всем государствам, которые поставляют оружие киевскому режиму, проверить подземные бункеры на предмет их функционирования.
Ранее Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по поводу нанесения ударов дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям. Российский лидер сообщил о нанесении ответного удара по военному объекту в Днепропетровской области баллистической ракетой «Орешник».
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