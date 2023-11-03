В Госдуме рассказали россиянам все нюансы о больничном

Больничный лист – это документ о временной нетрудоспособности. В последнее время его делают электронным, поэтому всю необходимую информацию граждане могут получить через личный кабинет на сайте «Госуслуги».

При этом предоставлять «бумажный» вариант документа работодателю тоже не нужно. Об этих и других нюансах больничного россиянам рассказали в Телеграм-канале Госдумы.

Если вы заболели, то на работе вам оплатят первые три дня лечения, а все остальное – Соцфонд. Если же больничный взят по уходу за больным родственником или по беременности, то оплата данного периода полностью идет через Социальный фонд.

Интересно, что больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка, если вы ухаживаете за ребенком младше 8 лет. При этом сумма не зависит от стажа сотрудника и от места лечения больного. Оформить такой лист также может не только папа или мама, но любой член семьи или опекун.

Также стоит помнить, что больничный выдают не только при болезни или травме, но и при долечивании работника в санатории, протезировании в стационаре, а также на карантине.

Формула больничного следующая: общая зарплата за два предыдущих года делится на 730 дней, умноженные на количество больничных дней, а затем помноженные на коэффициент. Размер коэффициента зависит от стажа. Если стаж менее 5 лет – коэффициент составляет 0,6; от 5 до 8 лет – 0,8; больше 8 лет – 1.

Однако при расчетах есть лимит. Например, в 2022-м он установлен в размере заработка в 1,032 млн рублей. Больший ваш заработок не учитывается.

Отметим, что больничный платят за календарные дни, то есть за все время нахождения на больничном.