В Госдуме рассказали о росте подделок сайтов учебных заведений

В период приёмной кампании участились случаи создания мошеннических сайтов, внешне неотличимых от официальных страниц вузов и колледжей. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT.

По его словам, злоумышленники копируют логотипы, дизайн и структуру разделов настоящих сайтов, а также регистрируют домены, отличающиеся от подлинных лишь одним символом. Такие ресурсы продвигаются через рекламу в поисковиках, соцсетях, мессенджерах и электронные рассылки. На сайтах размещаются объявления о «предзачислении», «подготовительных курсах» и «квотах», действующих якобы при срочной оплате. Пользователей просят ввести личные данные и внести предоплату.

Немкин подчеркнул, что мошенники используют волнение поступающих и их родителей, из-за чего те не всегда проверяют достоверность информации. Он рекомендовал внимательно изучать адрес сайта и сверять сведения с официальными источниками — сайтом Минобрнауки и порталом «Госуслуги». Также он напомнил: ни одно учебное заведение не принимает оплату через банковские карты частных лиц — только через официальные реквизиты.