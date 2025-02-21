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Общество 21 февраля 2025 09:35

В Госдуме рассказали о механизме самозапрета на выдачу кредитов

С 1 марта в России заработает механизм самозапрета на выдачу кредитов. Установить его можно будет через портал «Госуслуги», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового Совета Банка России Сергея Гаврилова.

Самозапрет на кредиты – это ограничение, которое гражданин устанавливает сам, чтобы предотвратить оформление на его имя потребительских кредитов и займов.

«Такой механизм вводится для предотвращения мошеннических действий с использованием персональных данных, а также для контроля собственных финансовых решений. С 1 марта 2025 года этот инструмент становится доступным в рамках законодательства, регулирующего кредитные отношения», – рассказал Гаврилов.

Для установки запрета необходимо будет подать заявление через «Госуслуги» или в МФЦ, указав персональные данные и выбрав параметры запрета: полный отказ от потребительских займов или ограничение только на онлайн-кредиты. Информация о запрете будет передана во все бюро кредитных историй. Кредитные организации обязаны будут учитывать это при рассмотрении заявок на займы.

Эксперт отметил, что самозапрет будет распространяться только на необеспеченные кредиты и займы, включая кредитные карты. Помимо этого, под ограничение должны попасть сервисы рассрочки BNPL (buy now, pay later).

При этом, самозапрет не коснется ипотеки, автокредитов, образовательных кредитов с господдержкой и других займов, обеспеченных залогом.

#кредиты #мошенники
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