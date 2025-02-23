В Госдуме рассказали о льготах, положенных пенсионерам

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В России пенсионерам доступны налоговые вычеты по земельному налогу и ряд других льгот. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«В соответствии с действующим законодательством налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли. Таким образом, если площадь участка не превышает шести соток, налог с него не взимается», – напомнил парламентарий.

При этом Гаврилов уточнил, что если площадь участка больше необлагаемого минимума, «налог начисляется только на превышение установленного порога».

Вместе с тем данная льгота распространяется лишь на один земельный участок, находящийся в собственности пенсионера, хотя в отдельных регионах минимум не облагаемой налогом площади расширен либо пенсионеры вовсе освобождены от уплаты земельного налога, добавил депутат.

Среди других льгот глава профильного комитета ГД упомянул бесплатное подведение газа до границ участка в рамках социальной газификации (условием участия в программе является наличие зарегистрированного жилого дома), предоставление помощи социальных работников в обработке земли в ряде регионов и уменьшение членских взносов в некоторых садоводческих товариществах.

По мнению Гаврилова, локальные меры стоило бы расширить на федеральный уровень, а по аналогии с бесплатным подведением газа предусмотреть бесплатную электрификацию участка (особенно в сельской местности).