В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить путевку в санаторий от государства

Некоторые категории граждан в России могут бесплатно получить санаторно-курортное лечение за счет государства. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова члена комитета Госдумы по социальной политике Светланы Бессараб.

По ее словам, воспользоваться такой возможностью могут ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, а также лица, пострадавшие от радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Кроме того, санаторное лечение доступно членам семей погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

Граждане вправе ежегодно, до 1 октября, выбрать форму получения набора социальных услуг – в виде денежной компенсации или в натуральном выражении, которое включает санаторное лечение и оплату проезда к месту отдыха и обратно.