Общество 8 сентября 2025 15:52

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии и зарплаты с 1 октября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В России военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличат зарплаты на 7,6% с 1 октября. Об этом «Татар-информу» сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она добавила, что также с 1 октября проиндексируют на 7,6% и пенсии экс-сотрудникам силовых структур и бывшим военнослужащим.

«С 1 октября 2025 года на 7,6% будут увеличены вознаграждения военнослужащим и заработные платы сотрудникам силового блока, а также пенсии бывшим военнослужащим и экс-сотрудникам силовых структур», - сказала собеседник агентства.

Парламентарий подчеркнула, что размер повышения определен с учетом изменения параметров инфляции.

#пенсии #зарплаты #индексация #Госдума
