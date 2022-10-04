В Госдуме рассказали, когда завершится процедура оформления статуса новых субъектов РФ

Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов Российской Федерации займет несколько дней и завершится на этой неделе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Константина Бахарева.

«Работу планируется завершить на текущей неделе. Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны», — пояснил Бахарев.

Он добавил, что после подписания Президентом РФ документы будут опубликованы и вступят в силу.

3 октября Госдума на пленарном заседании единогласно ратифицировала договоры и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России.

Напомним, что 30 сентября Президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении четырех новых регионов к России.