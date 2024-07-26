В Госдуме рассказали, когда примут законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Законопроект, запрещающий продавать энергетические напитки лицам младше 18 лет, могут принять в Госдуме 31 июля. Так считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Я думаю, что 30 и 31(июля) мы примем этот законопроект во втором и третьем чтении», - сказала спикер, добавив, что для нее этот проект закона чрезвычайно важный.

Она также отметила, что сейчас в министерстве здравоохранения России уже обязали исследовать вред энергетиков.

Напомним, розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, хотят запретить с 1 сентября текущего года.