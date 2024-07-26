Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуме рассказали, когда примут законопроект о запрете продажи энергетиков детям
Законопроект, запрещающий продавать энергетические напитки лицам младше 18 лет, могут принять в Госдуме 31 июля. Так считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина, чьи слова приводит РИА «Новости».
«Я думаю, что 30 и 31(июля) мы примем этот законопроект во втором и третьем чтении», - сказала спикер, добавив, что для нее этот проект закона чрезвычайно важный.
Она также отметила, что сейчас в министерстве здравоохранения России уже обязали исследовать вред энергетиков.
Напомним, розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, хотят запретить с 1 сентября текущего года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»