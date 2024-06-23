В Госдуме рассказали, какие изменения РФ может внести в свою ядерную доктрину

Ядерная доктрина России может претерпеть изменения при случае увеличения угроз по отношению к стране – в таком случае может измениться время для принятия решения о применении ЯО. Такое мнение высказал глава Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

«Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны», – приводит его слова РИА Новости.

По словам Картаполова, если Россия увидит, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, она может что-то поправить в ней по времени применения ЯО. Однако сейчас говорить о каких-то конкретных изменениях рано, добавил парламентарий.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия может изменить ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. Он пояснил, что ведется разработка над взрывными ядерными устройствами сверхмалой мощности, а в западных экспертных кругах витают идеи о том, что подобные средства поражения можно было бы применять и в этом нет ничего особенно страшного.