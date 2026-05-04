В Госдуме рассказали, как защитить пенсионеров от мошенников

Существует ряд законных механизмов, позволяющих уберечь пенсионеров от мошенников. Об этом в беседе с RT заявил председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Первый вопрос касается жилья. Собственник вправе внести в ЕГРН запись о невозможности регистрации перехода или обременения объекта без его личного участия. Заявление от иного лица возвращается без рассмотрения, а сама запись вносится за пять рабочих дней», – отметил депутат.

По словам парламентария, подавать заявление нужно по каждому объекту, затем заказать онлайн-выписку и убедиться, что отметка появилась.

«Второе направление закрывает кредиты. С 1 марта 2025 года гражданин может установить через свою кредитную историю самозапрет на заключение договоров потребительского кредита и займа с банками и МФО в полном объеме, по всем способам обращения», – напомнил он.

Отдельно стоит закрыть старые кредитные карты или снизить лимиты до минимума, поскольку самозапрет не распространяется на уже выданные карты, подчеркнул депутат.

«Третье направление защищает деньги. С осени 2025 года возник сервис второй руки, когда доверенное лицо подтверждает или отклоняет рискованные операции, не получая доступа к счету и возможности распоряжаться средствами. Параллельно настраиваются лимиты на переводы, снятие наличных, онлайн-покупки, отключаются переводы новым получателям, пенсионная карта держится отдельно от накоплений», – пояснил он.

Четвертая опция закрывает цифровой вход, уточнил Гаврилов. И описал алгоритм действий: на портале госуслуг оформляется самозапрет на договоры связи, проверяются все сим-карты, оформленные на пенсионера, усиливается защита учетной записи паролем, подтверждением входа, уведомлениями и контрольным вопросом. «При желании через МФЦ оформляется отказ от биометрии», – добавил он.

Кроме того, следует принять определенные решения относительно распоряжения волей человека. «Старые широкие доверенности отменяются, новые выдаются под одно действие, на короткий срок, без права передоверия, с проверкой через реестр Федеральной нотариальной палаты. Для крупных сделок безопаснее нотариальная форма по статье 163 Гражданского кодекса. В сложных случаях применяется патронаж по статье 41 Гражданского кодекса с письменного согласия самого гражданина», – подытожил депутат.