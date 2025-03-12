В Госдуме рассказали, как поступить, если вы случайно перевели деньги не тому человеку

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», рассказал, как поступить при случайном переводе денег не тому человеку, сообщает RT.

Парламентарий объяснил, что ошибочный перевод денежных средств на неверный номер телефона – довольно распространенная ситуация, и важно действовать грамотно, чтобы шансы на возврат денег увеличились. Стоит сохранять спокойствие и предпринять следующие шаги. В первую очередь стоит обратиться в свой банк, так как практически все банки предлагают возможность отмены или оспаривания перевода, если он еще не зачислен на счет получателя. Сообщить о проблеме следует как можно быстрее. Также стоит наиболее подробно описать ситуацию: указать сумму перевода, дату и точный номер телефона, на который были отправлены деньги.

По словам депутата, если же средства уже были зачислены на счет другого человека, банк может отправить официальное письмо с просьбой о возврате. Добровольное возвращение денег – право, но не обязанность получателя. Не стоит самостоятельно звонить человеку и требовать возврата средств, так как это может быть расценено как давление или мошенничество.

Если же все вышеперечисленное не помогло, то стоит обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В заключение Немкин сказал, что ошибочный перевод сам по себе не является преступлением, однако отказ вернуть средства по требованию банка или постановлению суда может привести к юридическим последствиям. Важно всегда проверять реквизиты перед отправкой и использовать функции подтверждения, если таковые предусмотрены. Когда вы переводите крупные суммы, целесообразно сначала отправить текстовый платеж на меньшую сумму, чтобы убедиться, что данные введены правильно.