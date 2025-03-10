В Госдуме рассказали, как молодым специалистам получить жилье от государства

В РФ молодые специалисты до 35 лет могут получить господдержку, а именно субсидии и льготы, которые помогут решить вопрос жилья. для решения жилищного вопроса. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, чьи слова приводит NEWS.ru.

По словам эксперта, льготы распространяются на тех, кто впервые трудоустроился по полученной специальности после окончания аккредитованного учебного заведения. Этим людям государство предлагает разные программы и льготы. Цель поддержки - обеспечить молодые кадры доступным жильем, особенно в селах и небольших городах.

Как отметил Чаплин, среди предлагаемых льгот: субсидии на покупку или строительство жилья. Чтобы ее получить, молодому человеку нужно не иметь в собственности недвижимости и отработать в профессии в течение определенного количества времени.

Так, молодые специалисты, работающие в сферах здравоохранения, образования и сельхоза, могут получить 2 млн рублей в виде субсидии, которые можно вложить в покупку квартиры или дома на «первичке» или «вторичке», а также потратить на строительства своего дома.