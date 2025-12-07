news_header_top
Общество 7 декабря 2025 08:58

В Госдуме рассказали, что с апреля 2026 года в России проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2026 года в России будет проведена индексация социальных пенсий – их размер увеличится на 6,8 процента. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы Алексея Говырина.

Парламентарий пояснил, что право на получение социальной пенсии имеют инвалиды с детства и дети-инвалиды, блокадники и лица, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф. Данная выплата также предоставляется гражданам, которые не имеют официального трудового стажа или не проработали достаточно долго для назначения страховой пенсии.

В зависимости от причины получения выплаты, ее размер может меняться. Тем не менее, основное условие для получения социальной пенсии – отсутствие других источников дохода.

