Общество 26 марта 2026 09:27

В Госдуме рассчитывают принять решение о полном запрете вейпов до конца созыва

В Государственной думе рассчитывают принять решение о полном запрете вейпов в России до завершения работы текущего созыва. Об этом сообщил член комитета по охране здоровья Султан Хамзаев.

По его словам, ранее Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их заправки.

«Выступаю за запрет вейпов в России на протяжении долгих лет, с момента появления этой угрозы. Рассчитываю, что мы сможем выйти на законодательное решение по заключительному запрету до конца этого созыва», – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что принятие соответствующего решения станет логичным завершением работы в этом направлении и, по его мнению, «верной победой всех здравых сил общества».

Съезд фермеров России в Казани: почему аграрии теряют доходы и что предлагают поменять

Татарстан оказался самым поющим регионом России по версии конкурса «Родники.Дети-2026»

