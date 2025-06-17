В Госдуме раскритиковали инициативу депутатов о НДФЛ, ориентированном на богатых людей

Предложение возмещать НДФЛ многодетным семьям относится к богатым людям и не решит демографическую проблему в России. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Недавно в России предложили полностью возмещать НДФЛ многодетным семьям. Согласно инициативе, для семей с двумя детьми предлагали снизить ставку подоходного налога с 13% до 6%, а семей с тремя и более детьми вообще освободить от уплаты НДФЛ, пишут «Известия».

«Эта инициатива касается только прослойки очень богатых семей, которых в принципе не много. Тут вопрос надо по-другому ставить: "а зачем?", потому что этот момент является ключевым. Если нам, обществу, народу, государству нужно поднимать демографию, то нужно сделать так, чтобы люди, которым не хватает денег, не испытывали с этим проблем в связи с рождением детей – чтобы не было ограничений материального характера. Если мы будем принимать решение только в отношении маленькой группы богатых, 20 тыс. человек, то это количество людей не решит проблему. Нужно несколько миллионов новых рождений», – сказал парламентарий.

Сама по себе дорога, по которой богатым облегчают содержание всех детей – неправильная, считает Федоров. Правильнее, по его мнению, будет через налоги, через бюджет перечислять деньги на их содержание.

«Лучше всего, чтобы студенты рожали. Но у студенческих семей вообще нет дохода, у них не из чего вычитать, у них нет нужных условий. Поэтому нужно идти по пути ежемесячного дотирования денег родителям на содержание ребенка. И вот через этот механизм мы стимулируем к рождению молодые семьи, а они – самые рожающие, и дети у них – самые здоровые. Если обществу нужны дети, то надо это финансировать, а не играться вокруг других проблем, фактически сводя их к богатым людям», – резюмировал Федоров.