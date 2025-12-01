Депутат ГД раскритиковала идею ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

В борьбе с подростковой преступностью основной упор следует делать на профилактическую работу с несовершеннолетними правонарушителями и их семьями, а не на немедленное применение суровых мер. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Надо тушить костер тогда, когда он не разгорелся. Сейчас у МВД есть центры, которые очень сурово называются — центры содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сказала она.

По ее словам, необходимо полностью переосмыслить работу этих учреждений, сделав акцент на профилактике. Соответствующий законопроект, меняющий их название и функционал, уже внесен в Госдуму.

«Центры будут называться центрами профилактики правонарушений у несовершеннолетних, и изменится функционал в сторону работы не только с ребенком, но и с его семьей. Если вовремя увидеть ситуацию, начать с ней работать, в дальнейшем может и не пригодиться взрослое наказание», — пояснила Буцкая.

Она подчеркнула, что действующая система зачастую ограничивается штрафами для семьи, что не решает проблему, а усугубляет положение ребёнка. Нужно выстраивать работу на раннем этапе, когда проблемы только начинаются, чтобы не доводить до повторных и тяжких правонарушений.

Таким образом, ключевым направлением должна стать не изоляция или приравнивание к взрослой ответственности, а построение системы, которая даст подростку шанс исправиться и не пойти по пути, ведущему к уголовному сроку.

Напомним, председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков. По его мнению, несовершеннолетние, регулярно совершающие насильственные преступления, должны признаваться полностью дееспособными и отвечать по закону как взрослые.