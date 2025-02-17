В Госдуме прорабатывают возможность грудного вскармливания в общественных местах

Депутаты Госдумы рассматривают введение разрешения на грудное вскармливание для женщин в любом общественном месте. Об этом сообщила первый замглавы комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Очень хочется прописать, что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте», – отметила парламентарий в прямом эфире в своем телеграм-канале.

Она добавила, что право женщины на кормление женщины не должно ограничиваться тем, что в общественном месте не оборудована специальная комната для кормления.