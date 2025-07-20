В Госдуме прокомментировали закон о поддержке студенческих семей

Депутат Государственной Думы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с RT отметил значимость принятия законопроекта, направленного на поддержку семей, в которых один или оба супруга являются студентами. Он подчеркнул, что такие семьи часто сталкиваются с особыми трудностями, и помощь со стороны государства в этом случае крайне важна.

Согласно новому закону, к студенческим семьям будут относиться пары, обучающиеся в вузах или ссузах, а также студенты, воспитывающие детей в одиночку. Возраст участников таких семей не должен превышать 36 лет, при этом форма обучения — очная или заочная — значения не имеет. Поддержка для таких семей может включать доступ к общежитию, перевод на бюджетные места для студентов с детьми, а также оказание финансовой и юридической помощи. Дополнительно рассматриваются меры социальной поддержки и введение льгот.

Реализация конкретных мер будет ответственностью Министерства науки и высшего образования при участии Минпросвещения, Минтруда и Росмолодёжи. По словам Чаплина, на сегодняшний день в России насчитывается более 26 тысяч студенческих семей, из которых порядка 5,6 тысячи воспитывают детей. Депутат подчеркнул, что главная цель инициативы — сделать так, чтобы рождение ребёнка не мешало получению образования. Законопроект должен пройти одобрение в Совете Федерации и быть подписан президентом, после чего начнётся практическая реализация новых мер поддержки.