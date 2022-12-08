В Госдуме приняли закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев

Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании во втором и третьем чтениях проголосовали за принятие закона, запрещающего иностранцам в России пользоваться услугами суррогатного материнства. Об этом сообщает ТАСС.

В декабре 2021 года группа сенаторов и депутатов внесли в Госдуму новую редакцию законопроекта. Согласно документу, после его вступления в силу пользоваться услугами суррогатной матери смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая гражданка России, которая по медицинским показаниям не может выносить и родить ребенка самостоятельно.

В первом чтении закон был принят еще в мае. Позже к нему были внесены поправки, в том числе о том, что лица, которые заключили договор о суррогатном материнстве, а затем развелись, могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины. Это допускается при условии, что судом не установлено, что брак был заключен в целях договора о суррогатном материнстве без намерения создать семью.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новелла позволит предотвратить торговлю детьми. По его мнению, закон также должен защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в недобросовестные семьи и становятся жертвами преступлений.