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Общество 2 марта 2025 19:26

В Госдуме продолжают работать над законопроектом о запрете квадробинга

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В Госдуме продолжают разрабатывать проект закона, который запретит пропаганду деструктивных идеологий, включая квадробинг, пишет РИА «Новости».

По словам депутата Госдумы и соавтора инициативы Сергея Колунова, парламентарии не планируют делать паузу в написании документа. Все обсуждения с коллегами продолжаются, подчеркнул парламентарий.

Квадробингом называют подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. Так, в интернете появляются кадры, на которых дети едят корм домашних питомцев, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.

В октябре 2024 года Колунов предложил ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов.

#Госдума #законопроект #запрет
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