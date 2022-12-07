В Госдуме призывают запретить чиновникам выезжать за рубеж на Новый год

С учетом сложившейся в мире обстановки российским чиновникам в Госдуме хотят запретить выезд за рубеж на новогодние праздники и порекомендовать им отдых в России. С такой инициативой к губернаторам обратился депутат «Единой России» Султан Хамзаев. Поводом для выезда за рубеж, по его мнению, могут быть только дела государственной важности.

«В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов», – цитирует РИА Новости обращение, оказавшееся в распоряжении агентства.

Каждый чиновник, по мнению депутата, сегодня должен задаться вопросом «насколько корректно отдыхать в эти дни». Выбор места отдыха в новогодние праздники он назвал вопросом моральной этики и безопасности.

Губернаторов Хамзаев призывает рекомендовать чиновникам отдыхать в своем регионе или другом субъекте России, отмечая, что такая инициатива станет еще одним поводом для «сближения власти и общества», а также поспособствует развитию внутреннего туризма.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть основная точка зрения насчет празднования Нового года, но конкретных стандартных циркуляров для всех регионов не предусмотрено.