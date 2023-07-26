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В Госдуме призвали создать аналоги ракет HIMARS и Storm Shadow для ударов по ВСУ
В России нужно создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, напомнив, что сейчас эти ракеты активно поставляются Киеву для использования в зоне проведения военной спецоперации.
«Есть случаи захвата целых трофейных западных ракет HIMARS и Storm Shadow. Считаю правильным, чтобы наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам, которые терроризируют мирное население российских регионов. Одним словом, кто к нам с мечом придет, тот от этого же меча и должен погибнуть», – приводит РИА Новости слова депутата.
Он напомнил, что военный технологический потенциал России способен создать аналоги западных ракет, чтобы добиться более высокой степени их нейтрализации.
Напомним, в мае Минобороны Британии подтвердило передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, впервые украинские военные использовали их спустя всего три дня. В середине месяца российское Минобороны сообщило о первом уничтожении Storm Shadow.
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