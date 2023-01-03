В Госдуме призвали сократить новогодние выходные до «трех активных дней»

Недельные новогодние выходные у россиян необходимо сократить, а сами выходные нужно распределять равномерно, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов. Вместо недели отдыха он предложил оставить три выходных, которые жители страны могли бы провести «активно».

«Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того, чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо… Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», – сказал он РИА Новости.

Майские праздники при этом он призвал не трогать, так как в это время года люди занимаются огородами, сажают картошку, что «все-таки приносит пользу».

Напомним, согласно производственному календарю Минтруда, в новогодние дни россияне отдыхают с 1 до 8 января – в течение восьми дней. Также предстоят выходные с 23 по 26 февраля (4 дня), 8 марта, с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (4 дня), с 10 по 12 июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня).