В Госдуме призвали российских блогеров «эвакуироваться» с YouTube из-за инфовойны

Российским видеоблогерам нужно покинуть YouTube и перейти на использование российских серверов, уверен замглавы комитета ГД по информационным технологиям Антон Горелкин. По его мнению, это необходимо сделать, так как видеохостинг участвует в «информационной войне» против России.

Вслед за контент-мейкерами «потянется и аудитория», считает депутат. По его словам, использование хостинга в «информационной войне» выгодно, так как на нем «полно детского и неполитического контента».

«Блокировка YouTube в первую очередь ударит по тем, кто в этой инфовойне не участвует. А значит, продолжая армейские аналогии, единственный выход – это эвакуация», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, с призывом заблокировать YouTube на территории России неоднократно выступала глава «Лиги безопасного интернета», дочь известного депутата Екатерина Мизулина. Она утверждает, что видеохостинг распространяет недостоверную информацию о России и используется как инструмент пропаганды.