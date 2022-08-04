В Госдуме призвали проверить уплату налогов Галкиным, Хаматовой и Ургантом

Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой доходов. Это он обосновал неоднозначными высказываниями медийных персон о спецоперации на Украине, сообщает RT со ссылкой на документ.

Депутат заявил, что они распродают свое движимое и недвижимое имущество на фоне проведения спецоперации. При этом, по его мнению, вопрос об уплате налогов с продажи «остается открытым».

В случае нарушений он призвал принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства.

Военную специальную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил президент России Владимир Путин.