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Ру Тат
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Экономика
4 августа 2022  11:17

В Госдуме призвали проверить уплату налогов Галкиным, Хаматовой и Ургантом

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Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой доходов. Это он обосновал неоднозначными высказываниями медийных персон о спецоперации на Украине, сообщает RT со ссылкой на документ.

Депутат заявил, что они распродают свое движимое и недвижимое имущество на фоне проведения спецоперации. При этом, по его мнению, вопрос об уплате налогов с продажи «остается открытым».

В случае нарушений он призвал принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства.

Военную специальную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил президент России Владимир Путин.

#Госдума #налоги #спецоперация на Украине
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