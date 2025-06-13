В Госдуме призвали привлекать к ответственности граждан, которые оголяются на улице

Главу МВД РФ Владимира Колокольцева просят разработать рекомендации для полицейских, которые помогут искоренить привычку граждан оголяться на улице и в других общественных местах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Прошу вас выработать рекомендации для патрульно-постовой службы полиции в части проведения соответствующих мероприятий по искоренению оголения на улице», – приводит текст обращения RT.

Среди предлагаемых мер борьбы с оголением: устные предупреждения на первый раз, а во второй – привлечение к административной ответственности.

Как подчеркнул парламентарий, некоторые жители крупных городов летом снимают с себя верхнюю одежду и ходят с обнаженным торсом по улицам, ездят в таком виде на общественном транспорте и даже сидят в ресторанах.

Милонов напомнил, что в подобном обличии корректно ходить только на пляжах, а когда человек передвигается в таком виде по общественным местам, он понижает общий уровень культуры России до поселения папуасов амазонских джунглей.