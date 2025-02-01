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Политика 1 февраля 2025 20:04

В Госдуме призвали принудительно лечить европейских политиков

Политики из стран Европы нуждаются в «принудительном лечении от исторической амнезии». Такое мнение выразил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Болезнь в крайне запущенной стадии: на мероприятия по случаю освобождения Освенцима съезжаются наследники фашистов, зверски мучивших его узников, непоследовательная дамочка желает России повторения ужасов нацисткой блокады», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что долгом России служит противодействие фальсификации истории.

В этом году в РФ будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

#Госдума
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