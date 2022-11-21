В Госдуме призвали парламенты других стран «осудить зверства укронацистов»

22 ноября Госдума рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Напомним, кадры расправы над безоружными распространились 18 ноября в Сети.

«Госдума завтра, 22 ноября, рассмотрит и, уверен, примет заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Его проект готовят два профильных комитета палаты – по обороне и по международным делам», – рассказал глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий у себя в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что зверское убийство безоружных солдат не может остаться без ответа. Международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, обязаны отреагировать на вопиющие нарушения Женевской конвенции и военные преступления Киева.

В Госдуме призывают парламенты стран мира «однозначно осудить зверства укронацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям».

18 ноября в интернете распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, предположительно расстрелянных бойцами ВСУ. Сообщалось, что видео изучает ООН, затем проверить кадры пообещали также власти Украины. МИД РФ призвал международные организации осудить расстрел, подчеркнув, что это грубое нарушение международных норм обращения с военнопленными. Сегодня подлинность ролика подтвердила газета New York Times.