В Госдуме призвали ЦБ запретить акции банков с экстремально низкими процентами

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запретить маркетинговые акции банков и застройщиков, по которым граждане могут брать ипотеку под экстремально низкие проценты — 8-10%. Об этом пишут «Известия».

Автор инициативы отмечает, что подобная ставка актуальна лишь в течение первых 5 лет, после ее могут пересмотреть — например, в случае изменения ключевой, что может привести к массовым банкротствам граждан.

В документе говорится, что в последние месяцы на отечественном рынке недвижимости наблюдается тенденция к появлению новых инструментов выдачи ипотеки под заведомо заниженные проценты.

«Данная практика вызывает серьезную озабоченность, так как напоминает схему с выдачей ипотеки в долларах США и в евро, что в свое время привело к формированию в нашей стране тысяч заемщиков, оказавшихся неспособными расплатиться по долгам после резкого скачка валютного курса», — говорит автор письма

Данная схема также предполагает отказ заемщика от своего базового права на неизменность ставки на протяжении всего срока выплаты кредита — это означает, что все риски колебаний на финансовом рынке ложатся на него.

В Центробанке согласились с тем, что кредитные продукты с экстремально сниженными ставками несут существенные риски: для компенсации недополученных доходов банка долг заемщика повышается через завышение цены квартиры, а это означает, что при невозможности обслуживать кредит у гражданина может не получиться покрыть остаток долга деньгами от продажи квартиры.

В регуляторе отметили, что следят за всеми новыми ипотечными продуктами. Купировать непрозрачные схемы, несущие высокие риски для покупателя квартиры, поможет Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который заработает с 2025 года, добавили в ЦБ.