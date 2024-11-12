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В Госдуме приняли проект Татарстана о снятии наличных в сельских магазинах
Жители сел и деревень смогут снимать наличные в магазинах. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами из Татарстана, принят Государственной Думой во втором и третьем чтениях, рассказал председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.
«Документ родился по инициативе жителей Татарстана: именно они обратились с подобным запросом, потому что банкоматы и отделения банков есть далеко не везде», — пояснил парламентарий в своем телеграм-канале.
Благодаря нововведениям жители отдаленных и малонаселенных территорий смогут снимать наличные с банковской карты либо, наоборот, пополнять ее в продуктовых магазинах и других торгово-сервисных предприятиях. Для этого торговая точка должна использовать патентную систему налогообложения и находиться в сельской местности.
По словам Топилина, в разработке законопроекта участвовала группа депутатов: Айрат Фаррахов, Олег Морозов, Альфия Когогина, Станислав Наумов и Надежда Школкина.
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