В Госдуме предупредили о штрафах до 100 тыс. рублей за нарушения правил перевозки детей

В России с 1 сентября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения, ужесточающие требования к перевозке детей в автомобилях. За нарушения предусмотрены штрафы: 3 тыс. рублей для физических лиц и до 100 тыс. рублей для юридических, включая такси. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«С 1 сентября вступают в силу изменения в правила дорожного движения, и нельзя больше будет перевозить детей в автомобилях без автомобильного кресла или бустера. Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», – отметила Буцкая.

По словам парламентария, отныне использование подобных фиксаторов в такси станет поводом для наказания перевозчика.

«Это значит, что сейчас ни в одном автомобиле такси вы уже точно не увидите эти лямочки и тряпочки. Если же такое случится, это повод как минимум сделать водителю замечание, а если он вас проигнорирует – обратиться в автопарк и напомнить, что уже на уровне буквы закона прописано, что детей можно перевозить только в автомобильных креслах», – подчеркнула депутат.

Она отметила, что неправильно выбранные устройства несут угрозу жизни и здоровью ребенка даже при резком торможении.

«К сожалению, бывают случаи, которые заканчиваются гибелью детей», – сказала Буцкая, пояснив, что тканевые фиксаторы часто не выдерживают нагрузки: ремень смещается к шее, что может привести к удушению. Кроме того, удар приходится на область живота, что чревато повреждением внутренних органов и внутренним кровотечением.

Депутат напомнила, что ремни безопасности в автомобилях рассчитаны на пассажиров ростом выше 150 см, поэтому для детей младшего возраста обязательны автокресла или бустеры.

«Правила дорожного движения, как и многие другие, написаны кровью. Поэтому – только автомобильные кресла, только бустеры, только те системы, которые прошли серьезнейшие краш-тесты, могут защитить наших детей», – заключила парламентарий, добавив, что не стоит забывать и о необходимости соблюдать скоростной режим.