В Госдуме предупредили о росте мошенничества под видом сотрудников ЖКХ в праздни

Мошенники часто действуют под видом сотрудников ЖКХ, особенно в праздничные дни и в отношении пожилых людей. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Илья Вольфсон.

По его словам, жильцам важно проверять документы и не открывать дверь незнакомцам, пришедшим без предупреждения. Управляющим компаниям следует активнее информировать жильцов о планируемых проверках – через объявления на подъездах, в домовых чатах и на официальных сайтах. Сотрудники должны иметь при себе удостоверение установленного образца. При агрессивном поведении незваных гостей или отказе предъявить документы необходимо вызывать полицию.

Депутат отметил, что расчет мошенников строится на понятной психологии: в сфере ЖКХ граждане привыкли к возможным проверкам и не всегда требуют документы.

По его словам, особая категория риска – пожилые люди. Ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры, Вольфсон отметил, что пенсионеры остаются одной из наиболее уязвимых категорий потерпевших от мошенничества, и лжекоммунальщики целенаправленно ищут одиноких пожилых граждан. Пожилому человеку объективно сложнее проверить предъявленные документы, дозвониться в управляющую компанию и найти информацию в интернете.

Отдельно парламентарий остановился на периодах повышенной активности мошенников. По его словам, праздничные дни для таких групп – время наиболее интенсивной работы: в новогодние и майские праздники число попыток мошенничества под видом сотрудников ЖКХ заметно возрастает. Причина очевидна: люди чаще находятся дома, а праздничная атмосфера снижает бдительность. Мошенники действуют настойчиво – проводят поквартирные обходы, рассылают поддельные уведомления от имени управляющих организаций, звонят на городские телефоны.

Вольфсон посоветовал относиться к внезапному визиту «коммунальщика» в праздничный день осторожно: плановые проверки обычно проводятся по заранее согласованному графику, а житель вправе уточнить визит в управляющей компании, ТСЖ или ресурсоснабжающей организации. При отсутствии аварии или предварительного уведомления незнакомому человеку в праздничный день лучше дверь не открывать.

Депутат также назвал характерный признак, позволяющий отличить настоящего сотрудника от мошенника: работники официальных обслуживающих организаций не обходят квартиры без предварительного уведомления о плановом осмотре, которое направляется через управляющую компанию или ТСЖ. Внеплановые работы проводятся исключительно по официальному графику. Оплата услуг ЖКХ производится по квитанции; взимание платы наличными на месте, без квитанции и кассового документа, незаконно.