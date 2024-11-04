В Госдуме предрекли гражданский конфликт в США после выборов

В США после президентских выборов может разразиться гражданский конфликт. Такое мнение выразила член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина.

«Если выиграет (Дональд) Трамп, то на улицу выведут БЛМ (движение Black Lives Matter) и иже с ними, если выиграет Камала Харрис, на улицу выйдут сторонники Трампа. Но в любом случае будет гражданский конфликт, который придется гасить силой оружия», – сказала Бутина в интервью ИА «Точка».

Парламентарий уверена, что в дальнейшем это приведет к оттоку населения из Соединенных Штатов. Причем часть американцев могут приехать в Россию.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Основными претендентами считаются кандидат от Республиканской партии и экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп и представительница демократов, действующий вице-президент США Камала Харрис.

Трамп занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год, Харрис стала вице-президентом в 2021 году.