В Госдуме предложили жестче контролировать утечку персональных данных за рубеж
Депутаты Госдумы предложили поправки к закону «О персональных данных». Эти поправки сильно ужесточат контроль за попаданием таких данных за рубеж, пишет «Коммерсант».
Согласно подготовленному документу, операторы персональных данных должны будут сообщать Роскомнадзору о намерении передачи данных за границу.
При этом ведомство может запретить такую передачу.
Организации, работающие с такими данными будут обязаны подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). В России насчитывается более 440 тысяч подобных организаций.
Поправки подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и сенатором Андреем Клишасом.