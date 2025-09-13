В Госдуме предложили запретить ЖКХ начислять проценты за просрочку коммунальных платежей

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи», – сказал Слуцкий.

Он отметил, что если из-за действий коммунальных служб людям отключают свет или воду, сотрудники этих организаций не платят пени за понесенный ущерб, тогда как при просрочке оплаты пени начисляются сразу.

Кроме того, по его словам, у работников ЖКХ есть достаточно возможностей для воздействия на неплательщиков, в том числе с помощью отключения воды или электричества.

«Такой метод коммунальщики, к слову, применяют часто и оперативно. Этого достаточно. Так что мы отучим службы ЖКХ барыжничать и заставим их работать на русский народ», – заключил Слуцкий.