В Госдуме предложили запретить банкам брать комиссию за переводы между физлицами

Депутат Государственной Думы Валерий Гартунг выступил с инициативой запретить банкам взимать с граждан комиссию за переводы денежных средств между физическими лицами. Об этом он заявил 25 июня перед началом пленарного заседания, сообщает «Инфо24».

По мнению депутата, такие меры помогут улучшить экономическую ситуацию в стране. Помимо отмены банковских комиссий, он также предложил ограничить максимальную процентную ставку по займам, которые выдают микрофинансовые организации, — на уровне не выше 100%.

Как подчеркнул Гартунг, сейчас максимальные ставки по микрокредитам для россиян все еще доходят до 300%, несмотря на предпринимаемые властями усилия по введению ограничений в этой сфере.

Кроме того, депутат выступил за полный запрет деятельности коллекторских агентств. Он считает это необходимой мерой для защиты граждан и стабилизации экономики.