В Госдуме предложили запретить альпинистские восхождения без инструктора

Комитет Госдумы по туризму совместно с Минэкономразвития и экспертами в сфере экстремального туризма в осеннюю сессию обсудит возможность запрета самостоятельных альпинистских восхождений на определенную высоту и маршруты высокой категории сложности. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Сангаджи Тарбаев.

«Обсуждается идея запретить альпинистам подниматься на определенную высоту либо по маршрутам 5-6 категорий сложности без сопровождения профессионального инструктора и подтверждения соответствующей подготовки. Сейчас закон не запрещает самостоятельные восхождения на любую высоту», – отметил парламентарий.

По его словам, встреча с представителями министерства и экспертным сообществом состоится до конца года. Ее цель – выработать предложения для регулирования и повышения безопасности в сфере экстремального туризма с последующим внесением изменений в законодательство.

«Этим летом мы с коллегами уже приняли поправки в КоАП, устанавливающие административную ответственность за оказание услуг по сопровождению туристов на маршруте без привлечения аттестованного инструктора-проводника», – подчеркнул он.

Депутат также обратился к туристам с призывом тщательно подходить к выбору инструкторов-проводников.

«Подходите обдумано к выбору, так как ответственность за ваше здоровье лежит и на вас самих», – подытожил глава комитета.