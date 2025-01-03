В Госдуме предложили выплатить по 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной

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В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам стоит выплатить по 80 тысяч рублей. Такое предложение Премьер-министру России Михаилу Мишустину направил депутат Государственной Думы Владимир Кошелев. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

С 2019 года каждый ветеран получает 10 тысяч рублей ежегодно, а в юбилейные годы эта выплата может повышаться. Сейчас, когда ветераны находятся на особом счету у государства, важно принять соответствующее решение, считает автор инициативы.

«Они отстояли наше будущее, подарили нам мир и свободу. Поэтому, чтобы мы ни делали, этого всегда будет несравнимо мало по сравнению с невероятной ценой, заплаченной ими за великую Победу», — подчеркнул Кошелев.

Согласно его предложению, 80 тысяч рублей могут получить ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и иных мест принудительного содержания, образованных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, участникам Великой Отечественной, которые занимались ликвидацией националистов на Украине, в Белоруссии и Прибалтике.