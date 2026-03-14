В Госдуме предложили выплачивать «зарплату» матерям, сидящим с детьми

Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести ежемесячную выплату для неработающих родителей, которые занимаются воспитанием детей. Об этом сообщил РИА Новости лидер партии Сергей Миронов на «Форуме молодых мам».

По словам Миронова, инициатива предусматривает выплату в размере прожиточного минимума одному из родителей в семьях, где среднедушевой доход не превышает трёх региональных прожиточных минимумов. При этом «родительская зарплата» не должна заменять другие пособия и льготы.

Парламентарий пояснил, что такая мера позволит решить проблему семейной бедности и станет стимулом для повышения рождаемости. Он подчеркнул, что будущие и молодые матери должны быть уверены в поддержке государства, даже если не могут работать.

Миронов добавил, что аналогичное предложение уже направлялось в правительство несколько лет назад. В связи с падением рождаемости законопроект решено внести повторно.