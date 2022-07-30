В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию – законопроект рассмотрят осенью

Предстоящей осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии, сообщили «Известиям» в партии «Справедливая Россия — За правду». Направлять средства предлагается ежегодно в декабре к новогодним праздникам.

«Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны», – уверен глава фракции Сергей Миронов.

Помимо этого, депутаты предлагают в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости россиянам в возрасте от 70 лет. Сейчас эта мера предусмотрена для пенсионеров от 80 лет.

В пояснительной записке депутаты подчеркивают, что по глобальному индексу AgeWatch Россия занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пожилых людей. Для сравнения – Белоруссия находится на 64 месте, Венгрия, у которой ВВП на душу населения равен российскому, – на 39 месте.

По оценкам партии, реализация идеи может потребовать выделения 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.