В Госдуме предложили выдать биатлонисту Фуркаду российское гражданство

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, ныне депутат Госдумы Светлана Журова заявила о готовности помочь Симону Фуркаду получить российское гражданство.

По словам Журовой, в случае если французский спортсмен будет подвергнут травле в своей стране, Госдума готова помочь с получением гражданства России.

«Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повел себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции. Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это», — цитирует Журову «РБК-Спорт».

Напомним, ранее французский биатлонист Симон Фуркад выступил с заявлением против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.