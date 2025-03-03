В Госдуме предложили ввести запрет на продажу алкоголя по воскресеньям

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Депутат Государственной Думы РФ Андрей Свинцов подготовил законопроект, предусматривающий запрет на продажу алкогольной продукции в выходной день – воскресенье. Документ парламентарий выложил в своем Telegram-канале.

Изменение депутат хочет внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В пояснительной записке к документу констатируется, что в последние годы в России растут продажа и употребление алкогольной продукции. В связи с этим автор инициативы указывает на кажущийся ему положительным опыт Вологодской области и Бурятии, где с 1 марта ограничена продажа алкоголя (на Вологодчине в будние дни купить спиртное теперь можно лишь в течение двух часов, с 12.00 до 14.00).

Свой законопроект депутат предложил назвать «День семьи и счастья». По мнению Свинцова, еженедельное проведение одного дня без алкоголя с любимым человеком или в кругу всей семьи позволит дать существенный прирост рождаемости и придаст мощный импульс борьбе с алкоголизацией населения.