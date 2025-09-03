news_header_top
Общество 3 сентября 2025 20:40

В Госдуме предложили ввести законодательное регулирование применения ИИ

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о необходимости законодательного регулирования использования искусственного интеллекта в России.

«Считаю, что в целом сфера применения ИИ требует законодательного регулирования, и дополнительная ответственность за преступления с использованием технологии – первый и необходимый шаг к этому», – написал парламентарий в своем Телеграм-канале.

По его словам, во время осенней сессии Госдумы планируется рассмотреть второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.

«Одна из мер более чем отвечает современным реалиям – ужесточение наказания за использование ИИ-технологий при мошенничестве. С каждым днем возможностей отличить оригинальные видео и аудио от поддельных все меньше, чем и пользуются злоумышленники. Ранее рассказывал и о преступлениях, совершаемых при помощи ИИ сейчас, и о личном опыте распространения фейковых видео с якобы моим участием», – подчеркнул Боярский.

#искусственный интеллект #госдума рф
